IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro

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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu para 0,67%, resultado acima do registrado na última divulgação de 0,52%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana. .

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (de 0,60% para 0,93%).

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Em seguida, aparecem Recife (de 0,62% para 0,80%), Belo Horizonte (de 0,53% para 0,67%), São Paulo (de 0,47% para 0,67%) e Salvador (de 0,29% para 0,58%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Porto Alegre (de 0,71% para 0,66%) e Brasília (de 0,43% para 0,35%).