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IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de outubro, revela FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O índice subiu para 0,46%, resultado acima do registrado na última divulgação de 0,39%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês.

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A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (de 0,73% para 0,88%).

Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (de 0,69% para 0,75%), Belo Horizonte (de 0,40% para 0,42%), São Paulo (de 0,32% para 0,42%), Brasília (de 0,28% para 0,37%) e Porto Alegre (de 0,24% para 0,34%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Salvador (de 0,44% para 0,38%).

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FGV/IPC-S/OUTUBRO/2ª QUADRISSEMANA/CAPITAIS
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