IPC-S acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV no fechamento de maio

Guilherme Bianchini (via Agência Estado)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no fechamento de maio, na comparação com a terceira quadrissemana do mês, informou na manhã desta quinta-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na mesma base, o índice cheio avançou de 0,44% para 0,50%. A FGV apurou maior pressão inflacionária em Porto Alegre (0,05% para 0,34%), Recife (0,98% para 1,28%), Rio de Janeiro (0,34% para 0,51%), Salvador (1,13% para 1,15%) e São Paulo (0,52% para 0,54%). Já em Belo Horizonte (0,16% para 0,12%) e Brasília (0,24% para -0,14%) houve alívio das taxas.