Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IPC-S acelera em 3 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de agosto

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 11. O índice teve queda de 0,05%, resultado acima do registrado na última divulgação, de -0,08%, na passagem do encerramento de julho para agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (0,24% para 0,32%); na sequência vieram Belo Horizonte (-0,14% para -0,04%) e Salvador (-0,35% para -0,28%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve, por outro lado, desaceleração em Brasília (0,18% para 0,17%), Rio de Janeiro (-0,21% para -0,25%) e Porto Alegre (-0,40% para -0,42%).

Não houve variação em Recife (-0,35%), nesta leitura.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agosto Capitais FGV IPC-S
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV