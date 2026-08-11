IPC-S acelera em 3 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de agosto

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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 11. O índice teve queda de 0,05%, resultado acima do registrado na última divulgação, de -0,08%, na passagem do encerramento de julho para agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (0,24% para 0,32%); na sequência vieram Belo Horizonte (-0,14% para -0,04%) e Salvador (-0,35% para -0,28%).

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Houve, por outro lado, desaceleração em Brasília (0,18% para 0,17%), Rio de Janeiro (-0,21% para -0,25%) e Porto Alegre (-0,40% para -0,42%).

Não houve variação em Recife (-0,35%), nesta leitura.