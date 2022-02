IPC-Fipe sobe 0,74% em janeiro; em 12 meses, inflação é de 9,60%

Da Redação

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,74% em janeiro, acelerando em relação ao ganho de 0,57% observado em dezembro e também frente ao acréscimo de 0,66% verificado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 2, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

continua após publicidade .

O resultado de janeiro superou o teto das estimativas de oito instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de alta de 0,54% a 0,73%. No período de 12 meses até janeiro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 9,60%, vindo em linha com o consenso do mercado.

No primeiro mês de 2022, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,15% em dezembro para 0,65% em janeiro), Transportes (de 0,50% para 1,03%), Saúde (de 0,01% para 0,22%) e Educação de (0,14% para 4,65%).

continua após publicidade .

Por outro lado, houve desaceleração dos itens Alimentação (de 1,23% em dezembro para 1,19% em janeiro), Despesas Pessoais (de 0,69% para -0,71%) e Vestuário (de 0,76% para 0,49%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em janeiro:

- Habitação: 0,65%

continua após publicidade .

- Alimentação: 1,19%

- Transportes: 1,03%

- Despesas Pessoais: -0,71%

continua após publicidade .

- Saúde: 0,22%

- Vestuário: 0,49%

- Educação: 4,65%

- Índice Geral: 0,74%