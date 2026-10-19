IPC-Fipe sobe 0,56% na 2ª quadrissemana de outubro, mesma variação da 1ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,56% na segunda quadrissemana de outubro, repetindo a variação da primeira leitura do mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 19.

Na segunda quadrissemana de outubro, dois dos sete grupos do IPC-Fipe ganharam força em relação à primeira quadrissemana: Alimentação (de 0,95% para 1,29%) e Educação (de -0,01% para 0,01%). Em Vestuário, houve alta de 0,02%, igual à anterior.

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Os demais grupos arrefeceram de um período para o outro: Habitação (de 0,62% para 0,35%), Transportes (de 0,29% para 0,22%), Despesas Pessoais (de 0,37% para 0,31%) e Saúde (de 0,16% para 0,11%).