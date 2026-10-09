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IPC-Fipe sobe 0,56% na 1ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,51% em setembro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,56% na primeira quadrissemana de outubro, acelerando levemente em relação à alta de 0,51% observada em setembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira.

Na leitura inicial de outubro, dois dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força na comparação com o mês passado: Alimentação (de 0,44% para 0,95%) e Despesas Pessoais (de 0,30% para 0,37%). Em Vestuário, houve variação de 0,02%, igual à anterior.

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Os demais itens arrefeceram de um período para o outro: Habitação (de 0,98% para 0,62%), Transportes (de 0,30% para 0,29%), Saúde (de 0,19% para 0,16%) e Educação (de 0,01% para -0,01%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de outubro:

Habitação: 0,62% Alimentação: 0,95% Transportes: 0,29% Despesas Pessoais: 0,37% Saúde: 0,16% Vestuário: 0,02% Educação: -0,01% Índice Geral: 0,56%

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1ª QUADRISSEMANA IPC-Fipe OUTUBRO
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