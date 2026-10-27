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IPC-Fipe sobe 0,52% na 3ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,56% na 2ª quadri

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,52% na terceira quadrissemana de outubro, desacelerando em relação à alta de 0,56% registrada na segunda quadrissemana do mês, segundo dados publicados nesta terça-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na terceira leitura de outubro, três dos sete grupos do IPC-Fipe perderam força ante a segunda quadrissemana: Habitação (de 0,35% para 0,14%), Transportes (de 0,22% para 0,13%) e Saúde (de 0,11% para 0,10%).

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Os demais grupos aceleraram de um período para o outro: Alimentação (de 1,29% para 1,38%), Despesas Pessoais (de 0,31% para 0,35%), Vestuário (de 0,02% para 0,04%) e Educação (de 0,01% para 0,02%).

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