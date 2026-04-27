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IPC-Fipe sobe 0,51% na 3ª quadrissemana de abril, após avançar 0,53% na 2ª prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 07:20:00 Editado em 27.04.2026, 07:30:07
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,51% na terceira quadrissemana de abril, arrefecendo levemente em relação ao avanço de 0,53% na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 27.

O resultado, no entanto, se deveu apenas aos custos de Alimentação, que subiram 1,03% no período, perdendo força frente à alta de 1,29% observada na quadrissemana anterior.

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Entre os demais componentes do IPC-Fipe, um recuou em ritmo menor e quatro aceleraram as altas: Habitação (de -0,10% na segunda quadrissemana para -0,05% na terceira), Transportes (de 1,15% para 1,27%), Saúde (de 0,59% para 0,76%), Vestuário (de 0,01% para 0,16%) e Educação (de 0,03% para 0,04%).

O item Despesas Pessoais caiu 0,06% na terceira quadrissemana, repetindo a variação do levantamento anterior.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de abril.

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- Habitação: -0,05% - Alimentação: 1,03% - Transportes: 1,27% - Despesas Pessoais: -0,06% - Saúde: 0,76% - Vestuário: 0,16% - Educação: 0,04% - Índice Geral: 0,51%

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