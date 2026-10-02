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ECONOMIA

IPC-Fipe sobe 0,51% em setembro ante alta de 0,01% em agosto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,51% em setembro, após registrar alta marginal de 0,01% em agosto e avançar 0,31% na terceira quadrissemana do mês passado. Os dados foram publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 2.

O resultado de setembro superou o teto das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,40% a 0,46%, com mediana de 0,42%.

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Entre janeiro e setembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,61%.

Em 12 meses até setembro, o índice teve alta de 3,42%, desacelerando de 3,57% em agosto, mas acima da mediana de 3,32%.

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Em setembro, quatro dos sete grupos do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de -0,38% em agosto para 0,98%), Alimentação (de -0,18% para 0,44%), Transportes (de -0,43% para 0,30%) e Educação (de -0,06% para 0,01%).

Por outro lado, houve arrefecimento em Despesas Pessoais (de 1,34% para 0,30%), Saúde (de 0,24% para 0,19%) e Vestuário (de 0,32% para 0,02%).

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