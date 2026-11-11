IPC-Fipe sobe 0,48% na 1ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,44% em outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,48% na primeira quadrissemana de novembro, acelerando levemente em relação à alta de 0,44% registrada em outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira (11) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na leitura inicial de novembro, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força na comparação com o mês anterior: Habitação (de 0,05% para 0,13%), Alimentação (de 1,35% para 1,36%), Despesas Pessoais (de 0,22% para 0,28%), Saúde (de 0,09% para 0,20%) e Vestuário (de 0,05% para 0,14%).

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Por outro lado, Transportes recuou de forma um pouco mais intensa (de -0,05% para -0,06%), enquanto Educação passou de alta de 0,01% em outubro para queda de 0,01% na primeira quadrissemana de novembro.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de novembro:

Habitação: 0,13% Alimentação: 1,36% Transportes: -0,06% Despesas Pessoais: 0,28% Saúde: 0,20% Vestuário: 0,14% Educação: -0,01% Índice Geral: 0,48%