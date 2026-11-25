O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,47% na terceira quadrissemana de novembro, acelerando em relação à alta de 0,43% registrada na segunda quadrissemana, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na terceira leitura do mês, dois dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força em relação à quadrissemana anterior: Transportes, que passou de queda de 0,11% para alta de 0,02%, e Despesas Pessoais, cuja variação aumentou de 0,53% para 0,81%.

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Por outro lado, houve desaceleração em Habitação (de 0,05% para 0,01%), Alimentação (de 1,17% para 1,16%), Saúde (de 0,13% para 0,09%) e Vestuário (de 0,19% para 0,18%). Em Educação, a deflação se aprofundou, passando de 0,03% para 0,06%.

Veja abaixo as variações dos componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de novembro:

Habitação: 0,01% Alimentação: 1,16% Transportes: 0,02% Despesas Pessoais: 0,81% Saúde: 0,09% Vestuário: 0,18% Educação: -0,06% Índice Geral: 0,47%