Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IPC-Fipe sobe 0,45% na 1ª quadrissemana de junho e repete variação de maio

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 07:03:00 Editado em 09.06.2026, 07:12:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,45% na primeira quadrissemana de junho, repetindo a variação de maio, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força, enquanto dois recuaram em ritmo mais lento: Habitação (de 0,53% em maio para 0,55% na primeira quadrissemana de junho), Alimentação (de 1,14% para 1,15%), Transportes (de -0,65% para -0,60%), Saúde (de 0,05% para 0,12%), Vestuário (de 0,18% para 0,37%) e Educação (de -0,03% para -0,01%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Despesas Pessoais (de 0,31% para 0,12%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de junho:

- Habitação: 0,55% Alimentação: 1,15% Transportes: -0,60% Despesas Pessoais: 0,12% Saúde: 0,12% Vestuário: 0,37% Educação: -0,01% Índice Geral: 0,45%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1ª QUADRISSEMANA IPC-Fipe junho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV