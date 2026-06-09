IPC-Fipe sobe 0,45% na 1ª quadrissemana de junho e repete variação de maio

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,45% na primeira quadrissemana de junho, repetindo a variação de maio, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força, enquanto dois recuaram em ritmo mais lento: Habitação (de 0,53% em maio para 0,55% na primeira quadrissemana de junho), Alimentação (de 1,14% para 1,15%), Transportes (de -0,65% para -0,60%), Saúde (de 0,05% para 0,12%), Vestuário (de 0,18% para 0,37%) e Educação (de -0,03% para -0,01%).

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Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Despesas Pessoais (de 0,31% para 0,12%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de junho:

- Habitação: 0,55% Alimentação: 1,15% Transportes: -0,60% Despesas Pessoais: 0,12% Saúde: 0,12% Vestuário: 0,37% Educação: -0,01% Índice Geral: 0,45%