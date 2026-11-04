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IPC-Fipe sobe 0,44% em outubro ante alta de 0,51% em setembro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,44% em outubro, desacelerando em relação à alta de 0,51% de setembro e também ante o avanço de 0,52% registrado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 4, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de outubro ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,41% a 0,47%, mas abaixo da mediana de 0,45%.

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Entre janeiro e outubro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,06%.

Em 12 meses até outubro, o índice teve alta de 3,59%, acelerando ante os 3,42% de setembro, mas ligeiramente abaixo da mediana de 3,60%.

Em outubro, quatro dos sete grupos componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,98% em setembro para 0,05%), Transportes (de 0,30% para -0,05%), Despesas Pessoais (de 0,30% para 0,22%) e Saúde (de 0,19% para 0,09%).

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Por outro lado, houve aceleração em Alimentação (de 0,44% para 1,35%) e Vestuário (de 0,02% para 0,05%).

O item Educação registrou alta marginal de 0,01% em outubro, mesma variação do mês anterior.

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