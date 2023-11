IPC-Fipe sobe 0,43% na 3ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,37% na 2ª prévia

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,43% na terceira quadrissemana de novembro, acelerando em relação ao avanço de 0,37% da segunda quadrissemana do mês, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam fôlego ou reduziram a queda, entre as duas quadrissemanas. Habitação passou de uma baixa de 0,40% na segunda quadrissemana a um recuo de 0,18% na terceira; Transportes passou de queda de 0,01% a estabilidade (0,00%); Saúde foi de alta de 0,62% na segunda a um avanço de 0,89% na terceira. Já quatro outros componentes desaceleraram. Alimentação foi de um avanço de 1,26% na segunda quadrissemana a uma alta de 1,24% na terceira; Despesas Pessoais passou de alta de 1,12% a avanço de 1,01%; Vestuário passou de estabilidade (0,00%) a uma baixa de 0,15%; e Educação foi de alta de 0,05% a um avanço de 0,04%, nas duas quadrissemanas analisadas. Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na 3ª quadrissemana de novembro:

