IPC-Fipe sobe 0,40% em abril, menos que o previsto, e acumula inflação de 3,47% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,40% em abril, desacelerando ante o avanço de 0,59% de março e também em relação ao ganho de 0,51% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 5.

O resultado de abril veio abaixo do piso das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,42% a 0,49%, com mediana de 0,47%.

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No primeiro quadrimestre, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,47%. Em 12 meses até abril, o índice registrou acréscimo de 3,47%, abaixo da mediana projetada de 3,53% e arrefecendo levemente ante a alta de 3,51% no período encerrado em março.

No mês passado, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,15% em março para -0,15% em abril), Alimentação (de 1,36% para 0,81%) e Transportes (de 0,87% para 0,85%).

Por outro lado, houve aceleração de um mês para o outro em Despesas Pessoais (de 0,04% para 0,09%), Saúde (de 0,37% para 1,10%), Vestuário (de 0,13% para 0,22%) e Educação (de 0,00% para 0,01%).

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Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em abril:

- Habitação: -0,15% - Alimentação: 0,81% - Transportes: 0,85% - Despesas Pessoais: 0,09% - Saúde: 1,10% - Vestuário: 0,22% - Educação: 0,01% - Índice Geral: 0,40%