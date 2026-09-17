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ECONOMIA

IPC-Fipe sobe 0,26% na 2ª quadrissemana de setembro, mesma variação da 1ª quadri

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,26% na segunda quadrissemana de setembro, repetindo a variação da primeira quadrissemana do mês, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na segunda leitura de setembro, dois dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força em relação à primeira quadrissemana: Despesas Pessoais (de alta de 1,20% para 1,03%) e Vestuário (de 0,33% para 0,23%). Habitação subiu 0,54%, repetindo a variação do levantamento anterior.

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Alimentação (de -0,17% para -0,16%), Transportes (de -0,34% para -0,15%) e Educação (de -0,04% para -0,01%) recuaram em ritmo mais lento.

Por outro lado, houve aceleração em Saúde (de alta de 0,19% para 0,26%).

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IPC-FIPE/SETEMBRO/2ª QUADRISSEMANA
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