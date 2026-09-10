IPC-Fipe sobe 0,26% na 1ª quadrissemana de setembro, após subir 0,01% em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,26% na primeira quadrissemana de setembro, após variação de +0,01% em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na leitura inicial de setembro, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe aceleraram em relação a agosto. Habitação passou de -0,38% para +0,54% e Vestuário acelerou de 0,32% para 0,33%. Além disso, Alimentação passou a cair em ritmo menor, de -0,18% em agosto para -0,17% na primeira quadrissemana de setembro. O mesmo ocorreu com Transportes (-0,43% para -0,34%) e Educação (-0,06% para -0,04%)

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Por outro lado, houve arrefecimento em Despesas Pessoais (de 1,34% para 1,20%) e Saúde (de 0,24% para 0,19%).

Segue abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de setembro:

- Habitação: 0,54% Alimentação: -0,17% Transportes: -0,34% Despesas Pessoais: 1,20% Saúde: 0,19% Vestuário: 0,33% Educação: -0,04% Índice Geral: 0,26%