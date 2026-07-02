IPC-Fipe sobe 0,18% em junho, abaixo da mediana, e acumula inflação de 3,92% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,18% em junho, desacelerando ante a alta de 0,45% em maio e também em relação ao avanço de 0,27% na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 2.

O resultado de junho ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,12% a 0,24%, mas abaixo da mediana, de 0,21%.

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No primeiro semestre de 2026, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,11%. Em 12 meses até junho, o índice registrou alta de 3,92%, abaixo da mediana projetada de 3,95% e acelerando em relação ao ganho de 3,65% no período encerrado em maio.

Em junho, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,53% em maio para 0,34%), Alimentação (de 1,14% para 0,13%) e Despesas Pessoais (de 0,31% para -0,03%).

Por outro lado, houve aceleração de maio para junho em Transportes (de -0,65% para 0,10%), Saúde (de 0,05% para 0,31%), Vestuário (de 0,18% para 0,31%) e Educação (de -0,03% para 0,11%).

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Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em junho:

- Habitação: 0,34% - Alimentação: 0,13% - Transportes: 0,10% - Despesas Pessoais: -0,03% - Saúde: 0,31% - Vestuário: 0,31% - Educação: 0,11% - Índice Geral: 0,18%