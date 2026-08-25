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IPC-Fipe sobe 0,05% na 3ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,04% na 2ª prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,05% na terceira quadrissemana de agosto, após avançar 0,04% na segunda leitura do mês, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na terceira estimativa de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe aceleraram em relação à segunda quadrissemana: Despesas Pessoais (de 0,43% para 0,91%) e Saúde (de 0,12% para 0,24%). Além disso, Alimentação caiu em ritmo mais lento, de 0,24%, após ter recuado 0,48% no levantamento anterior.

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Por outro lado, perderam força de um período para o outro Habitação (de 0,44% para 0,02%), Vestuário (de 0,37% para 0,26%) e Educação (de 0,07% para 0,06%). Transportes, por sua vez, teve queda de 0,37%, maior que o recuo anterior de 0,23%.

Segue abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de agosto:

Habitação: 0,02% Alimentação: -0,24% Transportes: -0,37% Despesas Pessoais: 0,91% Saúde: 0,24% Vestuário: 0,26% Educação: 0,06% Índice Geral: 0,05%

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3ª quadrissemana agosto IPC-Fipe
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