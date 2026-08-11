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ECONOMIA

IPC-Fipe sobe 0,05% na 1ª quadrissemana de agosto, após cair 0,03% em julho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,05% na primeira quadrissemana de agosto, após recuar 0,03% em julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na leitura inicial de agosto, três dos sete componentes do IPC-Fipe aceleraram em relação a julho: Habitação (de 0,57% para 0,63%), Despesas Pessoais (de -0,07% para 0,20%) e Saúde (de 0,10% para 0,14%). Além disso, Alimentação passou a cair em ritmo menor, de -0,69% em julho para -0,54% na primeira quadrissemana de agosto.

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Por outro lado, houve arrefecimento em Vestuário (de 0,58% para 0,43%) e Educação (de 0,30% para 0,14%). Já Transportes intensificou a queda, de -0,13% para -0,23%.

Segue abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de agosto:

- Habitação: 0,63% Alimentação: -0,54% Transportes: -0,23% Despesas Pessoais: 0,20% Saúde: 0,14% Vestuário: 0,43% Educação: 0,14% Índice Geral: 0,05%

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1ª QUADRISSEMANA agosto IPC-Fipe
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