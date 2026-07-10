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IPC-Fipe desacelera a 0,04% na 1ª quadrissemana de julho, após 0,18% em junho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 07:09:00 Editado em 10.07.2026, 07:17:45
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% na primeira quadrissemana de julho, desacelerando em relação à alta de 0,18% registrada em junho, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 10.

Na leitura inicial de julho, Habitação perdeu força (de 0,34% em junho para 0,33%), Alimentação passou a cair (de 0,13% para -0,40%) e Despesas Pessoais aprofundou a queda (de -0,03% para -0,04%).

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Por outro lado, houve aceleração em Transportes (de 0,10% para 0,14%), Saúde (de 0,31% para 0,38%), Vestuário (de 0,31% para 0,46%) e Educação (de 0,11% para 0,21%).

Veja abaixo os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de julho:

Habitação: 0,33% Alimentação: -0,40% Transportes: 0,14% Despesas Pessoais: -0,04% Saúde: 0,38% Vestuário: 0,46% Educação: 0,21% Índice Geral: 0,04%

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1ª QUADRISSEMANA IPC-Fipe julho
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