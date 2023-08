IPC-Fipe cai 0,34% na 1ª quadrissemana de agosto, após queda de 0,14% em julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, caiu 0,34% na primeira quadrissemana de agosto, após o declínio de 0,14% observado no fechamento de julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 9, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força, passaram a cair ou recuaram em ritmo mais acelerado: Habitação (de 0,10% em julho a -0,16% na primeira quadrissemana de agosto); Alimentação (de -1,10% a -1,40%); Transportes (de 0,33% a 0,15%); e Despesas Pessoais (de 0,07% a -0,25%). Por outro lado, houve aceleração de julho ao início de agosto nas categorias de Saúde (de alta de 0,48% no mês passado a um avanço de 0,55% na primeira quadrissemana do atual); Vestuário (de 0,11% a 0,29%); e Educação (de 0,25% a 0,36%). Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de agosto:

