IPC-Fipe avança 0,27% na 1ª quadrissemana de outubro, após subir 0,29% em setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,27% na primeira quadrissemana de outubro, desacelerando levemente ante o ganho de 0,29% observado no fechamento de setembro, de acordo com dados publicados nesta terça-feira, 10, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Transportes (de 0,61% em setembro a 0,39% na primeira quadrissemana de outubro), Despesas Pessoais (de 1,45% a 1,43%), Saúde (de 0,48% a 0,41%) e Vestuário (de 0,27% a 0,23%). Por outro lado, houve aceleração de setembro para o início de outubro nas categorias Habitação (de 0,47% a 0,53%) e Educação (de 0,00% a 0,03%). Já os custos de Alimentação tiveram queda de 0,78% na primeira estimativa de outubro, repetindo a variação de setembro. Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de outubro:

