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IPC-Fipe acelera marginalmente a 0,40% na 3ª quadrissemana de maio

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 07:20:00 Editado em 26.05.2026, 07:30:00
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,40% na terceira quadrissemana de maio, acelerando marginalmente ante a alta de 0,39% na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 26.

Na terceira leitura de maio, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,20% na segunda quadrissemana para 0,38% na terceira), Alimentação (de 0,82% para 0,95%) e Vestuário (de 0,04% para 0,14%).

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Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Transportes (de 0,18% para -0,27%), Despesas Pessoais (de 0,28% para 0,24%) e Saúde (de 0,43% para 0,25%).

O item Educação caiu 0,01% na terceira quadrissemana, repetindo a variação da leitura anterior.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de maio:

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- Habitação: 0,38% - Alimentação: 0,95% - Transportes: -0,27% - Despesas Pessoais: 0,24% - Saúde: 0,25% - Vestuário: 0,14% - Educação: -0,01% - Índice Geral: 0,40%

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3ª quadrissemana IPC-Fipe Maio
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