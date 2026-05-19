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IPC-Fipe acelera a 0,39% na 2ª quadrissemana de maio, após 0,37% na 1ª prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 07:21:00 Editado em 19.05.2026, 13:03:39
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,39% na segunda quadrissemana de maio, acelerando levemente ante a alta de 0,37% na primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 19.

Na segunda leitura de maio, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,00% na primeira quadrissemana para 0,20% na segunda), Alimentação (de 0,76% para 0,82%) e Despesas Pessoais (de 0,22% para 0,28%).

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Por outro lado, houve desaceleração de um período para o outro em Transportes (de 0,51% para 0,18%), Saúde (de 0,68% para 0,43%), Vestuário (de 0,13% para 0,04%) e Educação (de 0,00% para -0,01%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de maio:

- Habitação: 0,20% - Alimentação: 0,82% - Transportes: 0,18% - Despesas Pessoais: 0,28% - Saúde: 0,43% - Vestuário: 0,04% - Educação: -0,01% - Índice Geral: 0,39%

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2ª QUADRISSEMANA IPC-Fipe Maio
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