Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ipardes: Paraná exportou US$ 18,7 bilhões no período de janeiro a setembro, alta de 5,5%

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As exportações do Paraná de janeiro a setembro somaram US$ 18,7 bilhões, alta de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2025, quando totalizaram US$ 17,7 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Considerado apenas o mês de setembro, as vendas externas alcançaram US$ 2,11 bilhões.

Conforme o levantamento, a soja liderou a pauta exportadora no acumulado do ano, com US$ 3,9 bilhões, seguida pela carne de frango in natura, com US$ 3,3 bilhões, e pelo farelo de soja, com US$ 1,1 bilhão. Na comparação anual, os valores cresceram 6%, 25,8% e 13,3%, respectivamente. A carne de frango ampliou sua participação nas exportações estaduais de 14,7% para 17,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O óleo de soja bruto registrou a maior alta entre os principais produtos, com avanço de 78,9% de um ano para outro, de US$ 419,5 milhões para US$ 750,5 milhões. A China foi o principal destino das exportações paranaenses, com US$ 4,3 bilhões, equivalentes a 23,1% do total. O Paraná vendeu produtos a 208 mercados internacionais no período analisado.

As importações estaduais cresceram 10,4% entre janeiro e setembro, passando de US$ 15,3 bilhões para US$ 16,9 bilhões. Adubos e fertilizantes registraram uma diminuição no volume importado de 10,1%, chegando a US$ 2,1 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MDIC/IPARDES/PARANÁ/EXPORTAÇÕES/ALTA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV