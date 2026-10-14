Ipardes: Paraná exportou US$ 18,7 bilhões no período de janeiro a setembro, alta de 5,5%

As exportações do Paraná de janeiro a setembro somaram US$ 18,7 bilhões, alta de 5,5% na comparação com o mesmo período de 2025, quando totalizaram US$ 17,7 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Considerado apenas o mês de setembro, as vendas externas alcançaram US$ 2,11 bilhões.

Conforme o levantamento, a soja liderou a pauta exportadora no acumulado do ano, com US$ 3,9 bilhões, seguida pela carne de frango in natura, com US$ 3,3 bilhões, e pelo farelo de soja, com US$ 1,1 bilhão. Na comparação anual, os valores cresceram 6%, 25,8% e 13,3%, respectivamente. A carne de frango ampliou sua participação nas exportações estaduais de 14,7% para 17,5%.

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O óleo de soja bruto registrou a maior alta entre os principais produtos, com avanço de 78,9% de um ano para outro, de US$ 419,5 milhões para US$ 750,5 milhões. A China foi o principal destino das exportações paranaenses, com US$ 4,3 bilhões, equivalentes a 23,1% do total. O Paraná vendeu produtos a 208 mercados internacionais no período analisado.

As importações estaduais cresceram 10,4% entre janeiro e setembro, passando de US$ 15,3 bilhões para US$ 16,9 bilhões. Adubos e fertilizantes registraram uma diminuição no volume importado de 10,1%, chegando a US$ 2,1 bilhões.