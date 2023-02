InvestSmart olha para clientes menores, após captar R$ 1 milhão com segmento

Bruna Camargo (via Agência Estado)

A InvestSmart, assessoria de investimentos parceira da XP, está apostando em atrair clientes de renda menor - seja quem tem R$ 100 ou R$ 5 mil para montar um portfólio. Embora a avaliação seja de que o segmento não é lucrativo, o plano é continuar fomentando a inclusão financeira dos "bolsos menores", segundo Samyr Castro, presidente executivo (CEO) da InvestSmart. Segundo Castro, a captação com esses clientes foi de R$ 1 milhão em 2022.

"Só vamos fazer o Brasil sair do quase com duas coisas. A primeira é mudar o mindset das pessoas para que sejam mais empreendedoras, pois quanto mais empreendedor o Brasil tiver, mais emprego também vai ter. E a segunda é ter uma educação financeira para todo mundo", disse Castro, em entrevista ao Broadcast Investimentos durante o Smart Summit 2023, evento promovido pela InvestSmart e apresentado pela QR Asset Management, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

O executivo afirma que atender clientes de renda mais baixa "não é rentável", mas que achou uma forma de lidar com isso. "Quem atende os clientes de renda mais baixa são os assessores mais jovens, que estão preocupados em se formar no mercado financeiro. Então alinhamos esses dois lados", conta, acrescentando que, em 2022, a assessoria captou de clientes pequenos pelo atendimento digital.

Castro ainda revelou otimismo com a nova regra para assessores de investimentos, que deve ser editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em breve. "Isso pode mudar nosso mercado. Nos Estados Unidos, quando a legislação melhorou, o mercado cresceu. Acho que isso deve acontecer aqui também", diz. Suas principais expectativas são sobre a possibilidade de sócios investidores e a abertura para outros produtos - como crédito e seguros - nos escritórios.

Atualmente a InvestSmart tem cerca de R$ 14 bilhões sob assessoria, 90 mil clientes e 72 filiais. A meta é fechar 2023 com R$ 22 bilhões sob assessoria, 150 mil clientes e 100 filiais, além de faturamento de R$ 120 milhões e manutenção do indicador de satisfação do cliente (NPS, na sigla em inglês) em 90.