Investimentos no Tesouro Direto somam em março R$ 14,79 bilhões, maior valor da série

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Os investimentos no Tesouro Direto somaram R$ 14,79 bilhões em março, o maior valor da série histórica, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 27. Os resgates atingiram R$ 11,01 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 3,78 bilhões.

O estoque do Tesouro Direto fechou o mês passado em R$ 234,4 bilhões, alta de 3,3% frente a fevereiro e de 42,0% em relação a março de 2025.

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Os títulos remunerados pela inflação representam 51,6% do total, seguidos pelos papéis atrelados à Selic (36,4%) e pelos prefixados (12,0%).