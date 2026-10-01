Investimentos em construção nos EUA sobem 0,9% em agosto ante julho

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Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,9% em agosto ante julho, para o ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,203 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 1º de outubro, pelo Departamento do Comércio do país.

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1%.

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Na comparação anual, os investimentos caíram 1,7% em agosto.