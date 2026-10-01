Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Investimentos em construção nos EUA sobem 0,9% em agosto ante julho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,9% em agosto ante julho, para o ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,203 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 1º de outubro, pelo Departamento do Comércio do país.

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na comparação anual, os investimentos caíram 1,7% em agosto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/INVESTIMENTOS/CONSTRUÇÃO/AGOSTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV