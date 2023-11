Investimentos em construção nos EUA sobem 0,4% em setembro ante agosto

Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,4% em setembro ante agosto, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 1,996 trilhão, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 1º de novembro, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

continua após publicidade

O valor de investimentos de agosto foi ligeiramente revisado para cima, de US$ 1,983 trilhão para US$ 1,988 trilhão.