Investimentos em construção nos EUA sobem 0,4% em abril ante março
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:19:00 Editado em 01.06.2026, 11:30:22
Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,4% em abril ante março, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,16 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 1º de junho.
O resultado veio marginalmente acima das expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% no período.
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Na comparação anual, os investimentos mostraram avanço de 0,9% em abril.