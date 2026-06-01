Investimentos em construção nos EUA sobem 0,4% em abril ante março

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,4% em abril ante março, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,16 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 1º de junho.

O resultado veio marginalmente acima das expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na comparação anual, os investimentos mostraram avanço de 0,9% em abril.