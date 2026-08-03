Investimentos em construção nos EUA recuam 0,1% em junho ante maio
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 11:21:00 Editado em 03.08.2026, 14:36:04
Os investimentos em construção nos Estados Unidos recuaram 0,1% em junho ante maio, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,17 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 3.
O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,2% no período.
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Na comparação anual, os investimentos caíram 3,2% em junho.