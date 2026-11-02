Investimentos em construção nos EUA caem 1,9% em setembro ante agosto
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Os investimentos em construção nos Estados Unidos caíram 1,9% em setembro ante agosto, para o ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,186 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 2, pelo Departamento do Comércio do país.
O resultado de setembro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5%. Na comparação anual, os investimentos caíram 2,7% em setembro.
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