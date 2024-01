Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os investimentos em construção nos Estados Unidos cresceram 0,4% em novembro de 2023, na comparação com outubro, a US$ 2,050 bilhões, informou nesta terça-feira, 2, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela

continua após publicidade

previam alta de 0,45%. O dado de outubro foi revisto, da alta de 0,6% ante o mês anterior antes calculada para um avanço maior, de 1,2%.