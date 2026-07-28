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ECONOMIA

Investimento em ações brasileiras foi negativo em US$ 2,794 bilhões em junho, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 10:15:00 Editado em 28.07.2026, 10:25:02
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O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 2,794 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 28. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido negativo em US$ 1,497 bilhão.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 570 milhões no mês passado. Em junho de 2025, havia sido negativo em US$ 742 milhões.

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O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 1,598 bilhão em junho. No mesmo mês de 2025, havia sido positivo em US$ 4,560 bilhões.

O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 2,562 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 1,736 bilhão. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 5,510 bilhões.

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

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Dívida externa bruta

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 405,683 bilhões em junho. A dívida externa era de US$ 407,626 bilhões em maio, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 293,795 bilhões em junho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 111,888 bilhões.

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