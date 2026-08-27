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Investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 1,689 bilhão em julho, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 1,689 bilhão em julho, informou o Banco Central (BC). No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido negativo em US$ 979 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 168 milhões no mês passado. Em julho de 2025, havia sido negativo em US$ 121 milhões.

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O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi negativo em US$ 728 milhões em julho. No mesmo mês de 2025, havia sido positivo em US$ 908 milhões.

O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 4,251 bilhões no acumulado de janeiro a julho de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 1,568 bilhão. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 4,782 bilhões.

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

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Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,558 bilhão em julho. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em julho de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 1,443 bilhão.

Os brasileiros gastaram US$ 2,457 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 899 milhões.

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A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 8,531 bilhões em 2026. Ela teve déficit de US$ 6,689 bilhões em igual período de 2025.

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