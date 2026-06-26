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Investimento Direto no País soma US$ 7,974 bi em maio, mostra BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 09:20:00 Editado em 26.06.2026, 09:30:59
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A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,974 bilhões em maio, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 26.

O resultado ficou em acima do teto da pesquisa com o mercado financeiro do Projeções Broadcast, de US$ 7,80 bilhões. A mediana apontava entrada de US$ 6,0 bilhões.

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No acumulado de 2026 até maio, a entrada líquida de IDP somou US$ 37,911 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 83,312 bilhões, o equivalente a 3,38% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre. A projeção equivale a 2,8% do PIB.

Investimento em ações

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O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 2,652 bilhões em maio, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido positivo em US$ 1,880 bilhão.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 286 milhões no mês passado. Em maio de 2025, havia sido negativo em US$ 1,012 bilhão.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi negativo em US$ 2,862 bilhões em maio. No mesmo mês de 2025, havia sido positivo em US$ 1,673 bilhão.

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O investimento em ações brasileiras ficou positivo em US$ 5,356 bilhões no acumulado de janeiro a maio de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 2,305 bilhões. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 3,912 bilhões.

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

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BC/SETOR EXTERNO/MAIO/IDP
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