Investimento Direto no País soma US$ 46,441 bi em 2021, mostra BC



Os Investimentos Diretos no País (IDP) alcançaram US$ 46,441 bilhões em 2021, em recuperação após o fluxo de US$ 37,786 bilhões em 2020, conforme o Banco Central. Mas o resultado de 2021 é ainda o segundo menor desde 2009 (US$ 31,481 bilhões), sob os efeitos da crise financeira global.

O resultado ficou fora das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast para o ano, que iam de US$ 50,00 bilhões a US$ 60,00 bilhões, com mediana de US$ 53,45 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de 2021 indicaria entrada de US$ 52 bilhões.

Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro representa 2,89% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado do IDP em 2021 foi beneficiado pela recuperação dos fluxos de investimento após o impacto mais severo devido à pandemia em 2020. Mas alguns especialistas observam que a entrada de recursos no País é limitada por problemas próprios, como os de natureza fiscal.

Dezembro.

Em dezembro, por sua vez, o fluxo do IDP surpreendeu drasticamente ao indicar resultado negativo em US$ 3,935 bilhões. No mesmo período de 2020, o montante havia sido positivo em US$ 1,102 bilhão.

O resultado ficou muito abaixo das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de entrada de US$ 2,600 bilhões a US$ 5,200 bilhões, com mediana positiva de US$ 3,200 bilhões. A projeção do BC era de entrada de US$ 3,0 bilhões em IDP.

Os dois componentes do IDP ficaram negativos no período. A participação no capital ficou negativa em US$ 2,323 bilhões no mês passado, enquanto as operações intercompanhia ficaram negativas em US$ 1,612 bilhão.