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ECONOMIA

Investimento Direto no País soma US$ 11,294 bi, o maior para setembro da série histórica

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 11,294 bilhões em setembro, informou o Banco Central. Foi a maior resultado para o mês desde o início da série histórica do Banco Central, que começou em 1995. Antes, o recorde da série havia sido registrado em setembro de 2011, quando a entrada líquida somou US$ 9,994 bilhões.

O resultado ficou em acima do teto das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast com o mercado financeiro. Os analistas apontavam entrada de US$ 10,100 bilhões na projeção máxima. A mediana da pesquisa indicava entrada de US$ 6,500 bilhões no período.

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No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 75,709 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 88,270 bilhões, o equivalente a 3,43% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 3º trimestre.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/SETOR EXTERNO/SETEMBRO/IDP
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