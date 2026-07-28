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ECONOMIA

Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 9,075 bilhões em junho, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 10:41:00 Editado em 28.07.2026, 10:49:35
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A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 9,075 bilhões em junho, informou o Banco Central (BC) nesta terça-feira, 28. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 7,20 bilhões. A mediana previa entrada de US$ 5,60 bilhões no sexto mês do ano.

No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 46,986 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 89,319 bilhões, o equivalente a 3,58% do Produto Interno Bruto (PIB).

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O Banco Central espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre. A projeção equivale a 2,8% do PIB.

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Bc IDP junho setor externo
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