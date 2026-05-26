Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 8,912 bilhões em abril, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:44:00 Editado em 26.05.2026, 09:55:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,912 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta terça-feira, 26. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 6,500 bilhões. A mediana das estimativas era de US$ 5,550 bilhões e o piso era de US$ 4,800 bilhões.

No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 29,938 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 79,201 bilhões, o equivalente a 3,28% do Produto Interno Bruto (PIB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O BC espera que o IDP some US$ 70 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A projeção equivale a 2,7% do PIB.

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,558 bilhões em abril, informou o Banco Central. Em abril de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,375 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As despesas com juros externos somaram US$ 2,273 bilhões no mês passado, contra US$ 1,667 bilhão no mesmo mês de 2025.

No acumulado do ano até abril, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 18,169 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 10,126 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril Bc IDP setor externo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV