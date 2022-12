Investimento direto no país (IDP) soma US$ 8,338 bi em novembro, diz BC

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 8,338 bilhões em novembro, informou nesta quarta-feira, 21, o Banco Central (BC). No mesmo mês do ano passado, o montante havia sido de US$ 5,031 bilhões. O resultado ficou dentro das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 4,50 bilhões a US$ 9,00 bilhões, com mediana de US$ 7,10 bilhões.

No acumulado do ano até novembro, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 82,291 bilhões. O valor já supera a estimativa do BC para este ano, que é de US$ 80 bilhões. A projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

No acumulado dos 12 meses até novembro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 77,112 bilhões, o que representa 4,09% do Produto Interno Bruto (PIB).

Dívida externa bruta

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em novembro é de US$ 318,987 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2021 terminou com uma dívida de US$ 325,440 bilhões. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 251,245 bilhões no penúltimo mês do ano, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 67,742 bilhões no fim de novembro.