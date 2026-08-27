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ECONOMIA

Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 7,460 bilhões em julho, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,460 bilhões em julho, informou o Banco Central (BC) na manhã desta quinta-feira, 27. O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 7,760 bilhões. As estimativas iam de US$ 6,900 bilhões a US$ 8,820 bilhões.

No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 54,446 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 88,377 bilhões, o equivalente a 3,50% do Produto Interno Bruto (PIB).

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O Banco Central espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre. A projeção equivale a 2,8% do PIB.

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Bc IDP julho setor externo
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