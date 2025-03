Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 6,501 bilhões em janeiro, afirma BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,501 bilhões em janeiro, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 27. O resultado foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para entrada de US$ 6,060 bilhões. As estimativas iam de US$ 5,0 bilhões a US$ 11,80 bilhões.

No acumulado de 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 68,491 bilhões, o equivalente a 3,16% do Produto Interno Bruto (PIB). Em dezembro de 2024, o IDP havia somado US$ 2,765 bilhões.

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Dívida externa bruta

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 350,349 bilhões em janeiro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta quinta-feira. A dívida externa era de US$ 345,964 bilhões em dezembro, calcula a autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 262,398 bilhões em janeiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 87,951 bilhões.

Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 2,597 bilhões em janeiro, informou o Banco Central nesta quinta-feira. Em janeiro de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 2,790 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 3,094 bilhões no mês passado, contra US$ 3,947 bilhões em igual janeiro de 2024.