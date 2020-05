Os investidores estrangeiros retiraram R$ 659,512 milhões da B3 no pregão da última terça-feira, 5. Nesse dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,75%, aos 79.470,78 pontos, com giro financeiro de R$ 20 bilhões.

Em maio, em apenas dois pregões o saldo já é negativo em R$ 1,567 bilhão, resultado de compras de R$ 18,283 bilhões e vendas de R$ 19,851 bilhões.

No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 70,974 bilhões do mercado acionário brasileiro.