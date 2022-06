Investidor estrangeiro retira R$ 442,368 milhões na B3 em 14 de junho

Beth Moreira (via Agência Estado)

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 442,368 milhões da B3 na sessão de terça-feira (14). Em junho, eles entraram com o volume de R$ 2,295 bilhões na Bolsa. O montante é resultado de compras acumuladas de R$ 123,488 bilhões e vendas de R$ 121,193 bilhões. No acumulado de 2022, o capital externo soma entrada de R$ 53,776 bilhões.

No dia 14, o Ibovespa fechou em baixa de 0,52%, aos 102.063,25 pontos.

Já os investidores institucionais ingressaram com R$ 247,354 milhões da Bolsa na sessão. Em junho, eles retiraram R$ 7,124 bilhões da Bolsa. O montante é resultado de compras de R$ 58,595 bilhões e vendas de R$ 65,720 bilhões. Em 2022, a retirada totaliza R$ 70,330 bilhões.

No mesmo dia, os investidores individuais ingressaram com R$ 112,619 milhões da Bolsa. No mês, esses investidores aportaram R$ 1,185 bilhão, resultado de compras de R$ 39,462 bilhões e vendas de R$ 38,277 bilhões. Neste ano, o investidor pessoa física retirou R$ 2,786 bilhões da Bolsa.

Por fim, as instituições financeiras retiraram R$ 242,936 milhões na B3 no dia em questão. No mês de junho, a entrada líquida no segmento foi de R$ 1,983 bilhão na Bolsa, com compras de R$ 11,029 bilhões e vendas de R$ 9,045 bilhões. A soma de capital investido totaliza R$ 9,954 bilhões em 2022.