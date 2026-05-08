TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Intesa Sanpaolo tem lucro recorde de de 2,76 bilhões de euros e reitera projeção anual

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 12:35:00 Editado em 08.05.2026, 12:43:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Intesa Sanpaolo teve lucro líquido recorde de 2,76 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2026, alta de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo banco italiano nesta sexta-feira, 8. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,62 bilhões de euros entre janeiro e março.

A receita operacional - principal métrica do Intesa - subiu 5,3% na mesma comparação, a 7,15 bilhões de euros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O banco afirmou que o desempenho foi apoiado por crescimento equilibrado em todos os componentes de receita, citando fortes contribuições de tarifas e de atividades de seguros.

O Intesa confirmou sua projeção para o ano e disse que ainda espera lucro líquido em torno de 10 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado>

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre balanço Intesa SanPaolo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV