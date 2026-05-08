Intesa Sanpaolo tem lucro recorde de de 2,76 bilhões de euros e reitera projeção anual

O Intesa Sanpaolo teve lucro líquido recorde de 2,76 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2026, alta de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo banco italiano nesta sexta-feira, 8. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,62 bilhões de euros entre janeiro e março.

A receita operacional - principal métrica do Intesa - subiu 5,3% na mesma comparação, a 7,15 bilhões de euros.

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O banco afirmou que o desempenho foi apoiado por crescimento equilibrado em todos os componentes de receita, citando fortes contribuições de tarifas e de atividades de seguros.

O Intesa confirmou sua projeção para o ano e disse que ainda espera lucro líquido em torno de 10 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado>