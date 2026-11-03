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Intesa Sanpaolo supera lucro e decepciona em receita, mas eleva projeção para 2026

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Intesa Sanpaolo registrou lucro líquido de 2,645 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2026, alta de 11,5% ante um ano antes e acima dos 2,54 bilhões de euros esperados por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O banco italiano também elevou sua projeção para o lucro líquido de 2026, de mais de 10 bilhões de euros para "bem acima" desse patamar.

As receitas operacionais líquidas somaram 6,924 bilhões de euros, crescimento de 4,2% na comparação anual, mas abaixo da previsão de 7,03 bilhões de euros do WSJ. A receita líquida com juros aumentou 5,6%, a 3,886 bilhões de euros, pouco acima do consenso de 3,88 bilhões. Já as receitas líquidas de taxas e comissões avançaram 5,7%, a 2,587 bilhões de euros, superando os 2,56 bilhões esperados.

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As despesas operacionais recuaram 2,5% em relação ao mesmo trimestre de 2025, para 2,654 bilhões de euros, abaixo da estimativa de 2,74 bilhões. O resultado com ativos e passivos financeiros a valor justo passou de ganho de 81 milhões de euros um ano antes para perda de 27 milhões de euros.

Nos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido cresceu 8,1%, a 8,199 bilhões de euros. Para 2026, o grupo prevê receita líquida com juros "bem acima" de 15 bilhões de euros e distribuição de 95% do lucro aos acionistas, sendo 75% em dividendos e 20% em recompras de ações, sujeitas a aprovações e condições.

O conselho aprovou dividendo intermediário de 0,22 euro por ação, com pagamento em 25 de novembro. O índice de capital CET1 estava em 13,1% no fim de setembro.

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INTESA SANPAOLO/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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