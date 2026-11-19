A atuação do Banco Central no câmbio pouco ajudou a conter a escalada do dólar frente ao real, que seguiu orbitando na casa de R$ 5,90 ao longo da tarde, e acabou transferindo o estresse do mercado cambial para a renda fixa local. Os juros futuros, que já exibiam alta na sessão sob o pano de fundo de desconforto com a ausência de sinalizações sobre a política econômica do governo, chegaram a disparar 50 pontos-base no miolo da curva após o leilão de venda do BC de US$ 1 bilhão no mercado à vista.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subiu de 14,514%, no ajuste de quarta, a 14,850%. O DI para janeiro de 2029 saltou a 15,275%, de 14,932%, e o DI para janeiro de 2031 aumentou de 15,16% a 15,420%.

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As taxas percorreram a segunda etapa do pregão com abertura de mais de 30 pontos nos vértices de janeiro de 2028 a 2031, sob uma conjunção de fatores. O primeiro deles, segundo agentes, foi técnico, uma vez que a intervenção do BC no câmbio encarece o hedge em dólar futuro que acompanha posições aplicadas em juros, levando players a desmontarem as duas estratégias. Alguns profissionais também sinalizaram a necessidade de juros maiores para estabilizar o câmbio.

De fato, depois do leilão, a precificação implícita na curva para a reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom) passou a indicar 76% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic, porcentual que estava em 48% na quarta. A taxa terminal apontada para 2027 saiu de 15,25% para 15,60% entre quarta e quinta-feira.

Embora não tenha sido o principal vetor, a falta de pressa de Lula para escolher um ministro da Fazenda, conforme declarações do próprio presidente, contribuiu para manter o mal-estar do mercado em relação ao novo governo, que não arrefeceu após a aprovação do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal pelo Senado.

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"O pacote é o primeiro passo, mas precisamos de medidas mais concretas para estabilizar a alta dos juros e fazer com que a curva feche", avalia o analista de investimentos da Daycoval Corretora Gabriel Mollo. "O temor é que os esforços do governo com relação à política fiscal não sejam suficientes para estabilizar o crescimento da dívida, e a curva deve continuar abrindo, com o mercado exigindo cada vez mais risco para carregar as posições", disse.

Se sobrepondo à percepção de risco fiscal, a atuação do BC no mercado de dólar à vista causou "estrago" na curva de juros, disse um estrategista. Em sua visão, a deterioração foi mais motivada por uma relação "mecânica" entre os dois mercados do que pelo raciocínio de que um câmbio mais depreciado deve exigir aperto maior da política monetária para controlar a inflação.

Ele explica que, quando a autarquia realiza um leilão de venda de dólares à vista e a moeda cai, players que estavam aplicados nos contratos futuros de DI costumam encerrar as posições porque, para se proteger, mantinham hedge comprado em dólar futuro. Ao perder valor, o câmbio torna a proteção mais custosa, o que leva esses investidores a zerarem simultaneamente as apostas em dólar e em DI, pressionando as taxas futuras. Num segundo momento, os agentes que antes queriam comprar dólar futuro migram a estratégia para ficarem "tomados" em DI - isto é, apostam em juros mais altos -, prolongando a alta da curva mesmo depois de o câmbio se acomodar.

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Do lado da oferta, o Tesouro Nacional colocou integralmente um lote robusto de 16,50 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) anunciadas em leilão. Nas Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F), os 2,5 milhões de papéis ofertados também foram absorvidos pelo mercado.

Estrategista-chefe de Macro e Dívida Pública da Warren Investimentos, Luis Felipe Vital nota que não é possível apontar falta de coordenação nas atuações do BC e do Tesouro, uma vez que as decisões foram tomadas em momentos diferentes do mercado. "Mas não dá para descartar que essa dinâmica exija uma atuação coordenada nos próximos dias", ponderou.